Украинская яхта - в лидерах регаты "PALERMO-MONTECARLO '19"

На днях яхта под парусом VillaKrimфинишировала в парусной регате «PALERMO-MONTECARLO ’19» с впечатляющим результатом! Яростная борьба яхтсменов длилась несколько дней, была полна драматизма и захватывающих событий, о которых в красках и подробностях рассказал капитан украинской яхты-призера - Игорь Матвиенко.

- Игорь, скажите, как вы оцениваете результат гонки?

Знаете, как говорят: «Чтобы занять призовое место - достаточно быть профессионалом, но чтобы победить в гонке - нужно везение». Каждая регата - это новая невероятная история с уникальным сюжетом, предугадать или прописать его заранее не получится даже у самого блистательного капитана, ведь управлять погодой и ветром не под силу никому.

- Гонка была очень напряженной, поделитесь подробностями.

Мы изначально пошли ва-банк и рискнули, когда решили идти не самым коротким путем, а наиболее интересным и при этом ловить самые сильные порывы ветра.

За первые сутки соревнований было пройдено 120 миль. Это примерно четверть общего маршрута и, без лишней скоромности, хороший результат. Но погода переменчива - уже на следующий день мы оказались в состоянии полного штиля и, как результат, прошли всего лишь 80 миль. Ночью наши паруса поймали хороший бриз в проливе между островами Сардиния и Корсика, развив скорость более 12 узлов. Этот показатель стал рекордным. В общем погода и ветер менялись быстрее чем Киркоров меняет свои наряды во время выступления и, учитывая это, нам приходилось делать много поворотов и менять паруса, а на это требовалось драгоценное время. И, подводя итог, мы были в пути 4 дня 6 часов 28 минут и 37 секунд – это третий результат в нашем классе яхт.

- Таким образом, являясь безоговорочным лидером на винном рынке Украины, ТМ VillaKrim подтвердила свое лидерство теперь уже на международном уровне, и многочисленным украинским болельщикам есть за что поднять бокал игристого VillaKrim. Кстати, первый тост на финише команда подняла именно за поклонников бренда VillaKrim, не так ли?

Это действительно так! От себя и всей команды хочу поблагодарить всех за поддержку и веру в нас. Мы чувствовали огромную ответственность, ведь каждый день получали массу сообщений от поклонников бренда с пожеланиями удачи. Это очень мотивировало не терять энтузиазма, когда ветер утихал. Мы не могли подвести миллионы поклонников бренда Villa Krim, которые на протяжении 2 месяцев следили за нашей подготовкой к регате и верили, что яхта под парусом Villa Krim сможет достойно выступить в королевской регате Монте-Карло! Мы сделали это и благодарны за это ВАМ!

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