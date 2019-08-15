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Украинка Ястремская не смогла выйти в третий круг теннисного турнира в США

10:13, 15 августа 2019
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Даяна Ястремская уступила в трех сетах / фото: btu.org.ua

В матче второго раунда украинка проиграла российской теннисистке Светлане Кузнецовой. 

Соперницы провели на корте 2 часа и 33 минуты. Матч завершился поражением Ястремской со счетом 6:4, 6:7, 2:6.

Стоит отметить, что по ходу матча Ястремская обращалась к физиотерапевту из-за проблем с коленом.

Как сообщал УНИАН, ранее в третий круг турнира в Цинциннати пробилась первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Теги: #теннис#Даяна Ястремская