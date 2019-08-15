Украинка Ястремская не смогла выйти в третий круг теннисного турнира в США
10:13, 15 августа 2019Другое
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Даяна Ястремская в матче второго круга уступила россиянке Светлане Кузнецовой.
Даяна Ястремская уступила в трех сетах / фото: btu.org.ua
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не смогла пробиться в третий круг на крупном теннисном турнире в американском Цинциннати.
В матче второго раунда украинка проиграла российской теннисистке Светлане Кузнецовой.
Соперницы провели на корте 2 часа и 33 минуты. Матч завершился поражением Ястремской со счетом 6:4, 6:7, 2:6.
Стоит отметить, что по ходу матча Ястремская обращалась к физиотерапевту из-за проблем с коленом.
Как сообщал УНИАН, ранее в третий круг турнира в Цинциннати пробилась первая ракетка Украины Элина Свитолина.
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