Вторая ракетка Украины Цуренко неожиданно покинула турнир в Вашингтоне (видео)

Украинка не справилась с соперницей, уступающей в рейтинге WTA.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко неудачно провела второй матч на турнире WTA International в Вашингтоне (США).

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В поединке второго раунда украинка, которая является 35-й ракеткой мира, не справилась с 84-м номером WTA Зариной Дияс из Казахсана - 4:6, 4:6.

В первой партии Цуренко при счете 1:5 выиграла три гейма подряд, но сравнять счет не смогла. Во второй украинская теннисистка вела со счетом 2:0, однако в итоге растеряла преимущество и позволила сопернице выиграть матч.

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут.

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