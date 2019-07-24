18-летний украинец побил рекорд знаменитого пловца Силантьева
20:51, 24 июля 2019Другое
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Денис Кесиль успешно выступил в финале чемпионата мира.
Кесиль стал пятым в финале / фото: НОК Украины
Украинский пловец Денис Кесиль сумел побить национальный рекорд на чемпионате мира по водным видам спорта.
18-летний спортсмен стал пятым на дистанции 200 метров баттерфляем. Кесиль показал время 1:54,79 минуты, тем самым установив новый рекорд Украины.
Предыдущее лучшее время показал знаменитый украинский пловец Денис Силантьев еще в 2002 году на чемпионате Европы - 1:55,42 минуты.
В 2000 году на этой дистанции Силантьев стал серебряным призером Олимпийских игр в Сиднее.
Победу в заплыве с участием Кесиля одержал венгр Криштоф Милак, который также установил рекорд, но мирового масштаба - 1:50.73.
Ранее УНИАН сообщал, что призеры чемпионата мира поддержали тяжелобольную японскую пловчиху.
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