18-летний украинец побил рекорд знаменитого пловца Силантьева

Денис Кесиль успешно выступил в финале чемпионата мира.

Украинский пловец Денис Кесиль сумел побить национальный рекорд на чемпионате мира по водным видам спорта.

18-летний спортсмен стал пятым на дистанции 200 метров баттерфляем. Кесиль показал время 1:54,79 минуты, тем самым установив новый рекорд Украины.

Предыдущее лучшее время показал знаменитый украинский пловец Денис Силантьев еще в 2002 году на чемпионате Европы - 1:55,42 минуты.

В 2000 году на этой дистанции Силантьев стал серебряным призером Олимпийских игр в Сиднее.

Победу в заплыве с участием Кесиля одержал венгр Криштоф Милак, который также установил рекорд, но мирового масштаба - 1:50.73.

Ранее УНИАН сообщал, что призеры чемпионата мира поддержали тяжелобольную японскую пловчиху.