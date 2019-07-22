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Призеры чемпионата мира поддержали тяжелобольную японскую пловчиху (фото)

21:49, 22 июля 2019
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Рикако Икее с прошлого года борется с болезнью / фото: swimswam.com

Призеры чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу Мэгги Макнил, Сара Сьюструм и Эмма Маккеон поддержали японскую пловчиху Рикако Икее, которая болеет лейкемией.

Об этом сообщает портал SwimSwam.

19-летняя японская спортсменка узнала свой неутешительный диагноз в феврале прошлого года.

Девушки, которые поднялись на подиум в Кванджу, записали послание Икее на своих ладонях: "Рикако Икее, никогда не сдавайся".

Спортсменки нанесли послание на ладони / фото: swimswam.com

УНИАН ранее сообщал, что синхронистки принесли Украине шестую медаль на ЧМ по водным видам спорта.

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Теги: #чемпионат мира по водным видам спорта