Призеры чемпионата мира поддержали тяжелобольную японскую пловчиху (фото)
21:49, 22 июля 2019Другое
224 0
Рикако Икее борется с лейкемией.
Рикако Икее с прошлого года борется с болезнью / фото: swimswam.com
Призеры чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу Мэгги Макнил, Сара Сьюструм и Эмма Маккеон поддержали японскую пловчиху Рикако Икее, которая болеет лейкемией.
Об этом сообщает портал SwimSwam.
19-летняя японская спортсменка узнала свой неутешительный диагноз в феврале прошлого года.
Девушки, которые поднялись на подиум в Кванджу, записали послание Икее на своих ладонях: "Рикако Икее, никогда не сдавайся".
Спортсменки нанесли послание на ладони / фото: swimswam.com
УНИАН ранее сообщал, что синхронистки принесли Украине шестую медаль на ЧМ по водным видам спорта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter