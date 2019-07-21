Украинская легкоатлетка завоевала медаль на этапе Бриллиантовой лиги

Марина Бех-Романчук выиграла бронзовую награду в Лондоне.

Украинка Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль в прыжках в длину на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне.

В своей последней попытке Бех-Романчук показала результат 6,82 метра и претендовала на второе место. Однако американка Бриттни Риз в своей заключительной попытке превзошла результат украинки (6,82 метра).

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Победительницей этапа стала действующая чемпионка Европы Малайка Михамбо, которая представляет Германию. Ее результат - 7,02 метра.

Добавим, что в Лондоне к медалям также были близки украинцы Анна Ярощук-Рыжикова, которая стала четвертой в беге на 400 метров, и прыгун в высоту Андрей Проценко, который с результатом 2,24 метра остался без медали лишь из-за большего количества попыток.

Как сообщал УНИАН, на Универсиаде-2019 Бех-Романчук стала обладательницей золотой награды.