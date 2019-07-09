Легкоатлетка Бех-Романчук принесла Украине первое золото Универсиады-2019 (видео)

Украинская спортсменка стала лучшей в прыжках в длину.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Универсиады-2019, которая в эти дни проходит в Неаполе.

В секторе для прыжков в длину Бех-Романчук показала результат 6,84 метра. Ближайшую преследовательницу Эвелиз Таварес де Вейгу из Португалии украинка опередила на 23 см. Сразу три попытки украинки позволили бы ей подняться на высшую ступень пьедестала (в худшей из них она показала результат 6,66 метра).

Эта золотая медаль стала для Украины первой на Универсиаде-2019. В активе нашей сборной к этому моменту также есть серебро (его выиграл метатель молота Сергей Регеда) и две бронзы, которые завоевали дзюдоистка Анна Антикало и тхэквондист Денис Вороновский.

В медальном зачете украинская сборная занимает семнадцатое место.

Видео победного прыжка Бех-Романчук в Facebook опубликовал телеканал XSport.

Универсиада-2019 продлится до 14 июля.

УНИАН ранее также сообщал о том, что лучшим спортсменом Украины в июне был признан Олег Верняев.