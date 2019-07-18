"Под украинским солнышком": Свитолина показала пикантные фото с отдыха на яхте
20:14, 18 июля 2019Другое
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Украинская теннисистка вместе со своим парнем отдыхает в Одессе.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис отдыхают в Украине / фото: instagram.com/g.e.m.s.life
Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как отдыхает после Уимблдона вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом.
Фото Свитолина опубликовала в своем Instagram. Также фотография отдыха пары появилась в совместном Instagram-аккаунте Свитолиной и Монфиса g.e.m.s.life.
Теннисная пара похвасталась отдыхом на яхте. Также Свитолина показала, как загорает в одесском спа-отеле.
"Под украинским солнышком", - подписала одно из фото украинка.
Напомним, на Уимблдоне Свитолина установила личный и национальный рекорды - украинка дошла до полуфинала.
Как сообщал УНИАН, ранее Свитолина вместе с Монфисом также побывала в Киеве.
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