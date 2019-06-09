Украинские шахматистки сыграли вничью на турнире в России
18:04, 09 июня 2019Другое
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Анна и Мария Музычук не смогли определить победительницу в очном противостоянии.
Анна и Мария Музычук сыграли друг против друга / fwct2019.com
Украинки Анна и Мария Музычук во второй раз сыграли друг против друга на турнире претенденток, который проходит в Казани.
Партия, в которой белыми играла Анна, завершилась вничью.
После восьми туров и у Анны, и у Марии в активе по 3 очка. Украинки делят в турнирной таблице 4-7 места. Лидирует россиянка Александра Горячкина, которая набрала 5,5 очка.
Напомним, победительница турнира претенденток получит право встретиться с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.
Как сообщал УНИАН, в первом круге сестры Музычук также сыграли друг против друга вничью.
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