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Украинские шахматистки сыграли вничью на турнире в России

18:04, 09 июня 2019
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Анна и Мария Музычук сыграли друг против друга / fwct2019.com

Партия, в которой белыми играла Анна, завершилась вничью.

После восьми туров и у Анны, и у Марии в активе по 3 очка. Украинки делят в турнирной таблице 4-7 места. Лидирует россиянка Александра Горячкина, которая набрала 5,5 очка.

Напомним, победительница турнира претенденток получит право встретиться с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.

Как сообщал УНИАН, в первом круге сестры Музычук также сыграли друг против друга вничью.

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Теги: #шахматы#Анна Музычук#Мария Музычук