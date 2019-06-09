Украинские шахматистки сыграли вничью на турнире в России

Анна и Мария Музычук не смогли определить победительницу в очном противостоянии.

Украинки Анна и Мария Музычук во второй раз сыграли друг против друга на турнире претенденток, который проходит в Казани.

Партия, в которой белыми играла Анна, завершилась вничью.

После восьми туров и у Анны, и у Марии в активе по 3 очка. Украинки делят в турнирной таблице 4-7 места. Лидирует россиянка Александра Горячкина, которая набрала 5,5 очка.

Напомним, победительница турнира претенденток получит право встретиться с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.

Как сообщал УНИАН, в первом круге сестры Музычук также сыграли друг против друга вничью.