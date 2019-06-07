Кубок Стэнли: Сент-Луис на выезде обыграл Бостон (видео)

"Блюзмены" захватили лидерство в финальной серии Национальной хоккейной ассоциации.

"Сент Луис" одержал победу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против "Бостона". Благодаря второй подряд победе "блюзмены" вышли вперед в серии и находятся в шаге от победы в Кубке Стэнли. НХЛ. Плей-офф. Финальная серия. "Бостон" - "Сент-Луис" - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Шайбы: 0:1 - О'Райли (Санфорд, Пьетранджело) 20:55, 0:2 - Перрон (О'Райли, Бозак), 50:36, 1:2 - ДеБраск (Круг) 53:31 Счет в серии - 2:3 Вратари: Раск - Биннингтон

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