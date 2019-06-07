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Кубок Стэнли: Сент-Луис на выезде обыграл Бостон (видео)

11:20, 07 июня 2019
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Сент-Луис Блюз / REUTERS

Благодаря второй подряд победе "блюзмены" вышли вперед в серии и находятся в шаге от победы в Кубке Стэнли.

НХЛ. Плей-офф. Финальная серия.

"Бостон" - "Сент-Луис" - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 - О'Райли (Санфорд, Пьетранджело) 20:55, 0:2 - Перрон (О'Райли, Бозак), 50:36, 1:2 - ДеБраск (Круг) 53:31

Счет в серии - 2:3

Вратари: Раск - Биннингтон

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Теги: #НХЛ#Кубок Стэнли