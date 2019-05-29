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Украинская теннисистка получила пожизненную дисквалификацию

10:31, 29 мая 2019
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Елена Плоскина отказалась сотрудничать со следствием / фото: tennisua.org

Об этом сообщает сайт организации Tennis Integrity Unit, которая борется с договорными матчами в теннисе.

Помимо дисквалификации, Плоскина также оштрафована на 20 тысяч долларов.

"Расследование установило, что 22-летняя Плоскина познакомила другую спортсменку с человеком, который предлагал материальное вознаграждение за согласие сыграть матч с определенным исходом. Это произошло в октябре 2016 года", - говорится в заявлении на сайте организации.

Кроме того, Плоскина дважды не сообщила о договорных матчах, а также отказалась сотрудничать со следствием.

Отметим, что Плоскина занимает 821 место в рейтинге WTA.

УНИАН также сообщал о том, что украинский тренер Александр Севидов может получить пожизненную дисквалификацию.

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Теги: #теннис#договорные матчи в теннисе