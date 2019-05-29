Украинская теннисистка получила пожизненную дисквалификацию
Украинскую теннисистку Елену Плоскину пожизненно дисквалифицировали за участие в организации договорных матчей.
Об этом сообщает сайт организации Tennis Integrity Unit, которая борется с договорными матчами в теннисе.
Помимо дисквалификации, Плоскина также оштрафована на 20 тысяч долларов.
"Расследование установило, что 22-летняя Плоскина познакомила другую спортсменку с человеком, который предлагал материальное вознаграждение за согласие сыграть матч с определенным исходом. Это произошло в октябре 2016 года", - говорится в заявлении на сайте организации.
Кроме того, Плоскина дважды не сообщила о договорных матчах, а также отказалась сотрудничать со следствием.
Отметим, что Плоскина занимает 821 место в рейтинге WTA.
УНИАН также сообщал о том, что украинский тренер Александр Севидов может получить пожизненную дисквалификацию.