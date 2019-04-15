Украинский тренер Севидов получит пожизненную дисквалификацию за участие в "договорняках"

Официальное решение может появиться в ближайшее время.

Известный украинский тренер Александр Севидов будет пожизненно отлучен от футбола за участие в договорных матчах.

Об этом заявил директор каналов «Футбол 1/2» Александр Денисов в эфире программы "Великий футбол".

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"На этой неделе, впервые в истории украинского футбола, был лишён профессионального статуса клуб, уличенный в мошенничестве. ФК «Сумы» больше не играет в футбол. Более того, в рамках нескольких расследований, навсегда будут отлучены от футбола два функционера. Это Ростислав Козар, президент ФК «Сумы», и теперь уже бывший тренер, работавший во многих украинских клубах, Александр Севидов. Решения об их дисквалификациях появятся в самое ближайшее время", - отметил Денисов.

Александр Севидов за свою карьеру тренировал "Металлург" (Донецк), "Сталь" (Днепродзержинск), "Гелиос", "Зимбру", "Крымтеплицу", "Говерлу", "Карпаты", "Металлист" и "Мариуполь".

В январе Севидов возглавил болгарскую "Верею", под его руководством клуб сыграл вничью с "Лудогорцем" и проиграл последующие семь матчей.