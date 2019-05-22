В столице прошел международный турнир по каратэ Kyiv Open Cup 2019, собравший почти 1000 атлетов

Соревнования были отмечены рядом организационных и судейских новаций.

В столичном спорткомплексе НТУУ «КПИ» прошел 14-й традиционный международный турнир по каратэ Kyiv Open Cup 2019, который принадлежит к серии Премьер Лиги Украинской федерации каратэ (УФК).

Как сообщает пресс-служба Украинской федерации каратэ, на соревнованиях выступили более 960 спортсменов из четырех стран - Украины, Беларуси, Казахстана и Ирана.

Организатором турнира является киевский клуб «Сегун». Именно организационная сторона события заслуживает особого внимания. Ведь на Kyiv Open Cup 2019 было введено несколько интересных новаций - так, был введен видео-просмотр во время финальных схваток во взрослых категориях - впервые на турнирах каратэ в Украине. Зрители и участники имели возможность наблюдать за статистикой турнира на большом табло, а на сайте УФК осуществлялась прямая трансляция соревнований в хорошем качестве.

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Впервые судейство в категории ката в возрасте 14 лет и старше осуществлялось по бальной системе. В итоге спортсмены, тренеры и судьи смогли практически ознакомиться и испытать действующие новые правила, по которым отныне проходят турниры WKF.

А вот спортивная сторона соревнований на Kyiv Open Cup 2019 несколько пострадала из-за этапа Серии А WKF в Стамбуле, который совпал во времени с киевским турниром. Ведь в Стамбул поехали 65 украинских каратистов во главе с грандами-сборниками. Впрочем, в Стамбуле "сине-желтые" одержали лишь одну награду - бронзовую медаль Аниты Серегиной (до 61 кг). Лучшие бойцы берегут силы для Европейских игр-2019, которые пройдут в Минске с 21 июня по 1 июля.

Впрочем, одноклубники Аниты из клуба «Катана порт Черноморск» в Киеве выиграли 20 наград – 8 золотых, 4 серебряные, 8 бронзовых – и заняли первое общекомандное место. Это уже третий всеукраинский турнир этого сезона, который выигрывает «Катана» во главе с вице-президентом УФК Александром Тонкошкуром. Своих земляков с победой поздравил прямо в зале почетный президент Одесской федерации каратэ Юрий Бузько.

В тройку лучших на Kyiv Open Cup 2019 вошли два киевских клуба - «Сегун» (6 золотых, 6 серебряных, 3 бронзовые медали) и «Сен-Бин» (5 золотых, 7 серебряных, 17 бронзовых).

Следующий крупный украинский турнир - Odessa Cup 2019 (турнир Серии А УФК) - состоится 1-2 июня в Одессе.