Дальше прошла только Козлова: четыре из пяти украинок покинули теннисный турнир в Мадриде

Катерине Козловой единственной из украинок удалось преодолеть первый раунд.

Из пяти украинских теннисисток, которые стартовали в основной сетке престижного турнира в Мадриде с призовым фондом более семи миллионов евро, дальше сумела пройти только Катерина Козлова.

В матче первого круга Козлова обыграла китаянку Чжан Шуай. Для победы украинской теннисистке понадобилось два сета - 6:3, 6:2.

Козлова только во второй раз в карьере преодолела стартовый круг на турнирах серии Premier Mandatory. Во втором раунде украинку ждет встреча с пятой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии.

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В матче первого круга Каролина Плишкова обыграла украинку Даяну Ястремскую. У украинской теннисистки во втором сете было четыре матчбола на подаче соперницы, однако ни один из них реализовать ей не удалось. Итоговый счет - 5:7, 7:6 (5), 6:3 в пользу Плишковой.

Сестра Каролины Плишковой Кристина выбила из борьбы украинку Марту Костюк. Украинская теннисистка уступила в трех сетах - 6:3, 3:6, 2:6.

Еще одна украинка Леся Цуренко в первом круге проиграла четвертой ракетке мира Анжелик Кербер - 3:6, 2:6.

Как сообщал УНИАН, первая ракетка Украины Элина Свитолина также покинула турнир в Мадриде уже после первого круга.