Свитолина сенсационно вылетела в первом круге престижного турнира в Мадриде

Непреодолимым барьером для украинки стала малоизвестная соперница из Франции Полин Парментье.

В Мадриде стартовал престижный теннисній турнир серии Premier Mandatory, в котором борьбу начали сразу пять украинских теннисисток.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела сенсационное поражение в первом же раунда от малоизвестной француженки Полин Парментье. Поединок завершился со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу соперницы Элины.

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В общей сложности матч длился чуть больше полутора часа. Начало встречи было полностью за французской теннисисткой, которая сходу забрала несколько геймов на подаче Элины и довела счет до 5:1 в первой партии. Украинка выиграла три гейма подряд, но на большее ее не хватило - первый сет проигран - 4:6.

Во второй партии Элине также пришлось отыгрываться в счете, но ей, казалось, все же удалось выравнять положение и довести дело до тай-брейка. В ходе тай-брейка Свитолина отыграла три матч-бола, но на четвертом неудачно приняла подачу соперницы, сыграв в аут.

Таким образом, Свитолина проиграла свой дебютный матч после долго перерыва, который длился больше месяца. Отметим, что Элина впервые вышла на корты WTA с конца марта, когда участвовала на турнире в Майами.