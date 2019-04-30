Призовой фонд Уимблдона-2019 составляет почти 50 миллионов долларов - рекорд турнира

Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 3,05 млн долларов.

Организаторы старейшего и самого популярного теннисного турнира в мире Уимблдон сообщили о том, что в 2019 году призовой фонд соревнований составит 49,43 млн долларов (38 млн фунтов стерлингов). Это на 11,8% больше, чем в прошлом году, сообщает официальный сайт Уимблдона.

В прошлом году призовой фонд турнира составил 34 миллиона фунтов стерлингов. Таким образом, в 2019 году будет побит очередной рекорд Уимблдона по сумме выплаченных денег теннисистам. Победители мужского и женского одиночных разрядов в июле 2019-го получат по 3,05 млн долларов (в прошлом году - 2,92 млн).

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Теперь Уимблдон по размеру призовых уступает только еще одному турниру из серии Большого Шлема - US Open, проводящемуся в Нью-Йорке (53 млн долларов).

Напомним, Уимблдон-2019 пройдет с 1-го по 14 июля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и немка Анжелика Кербер. Уимблдон - единственный турнир Большого Шлема, который проводится на травяном покрытии.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году Уимблдон отойдет от традиций и откажется от длинных решающих сетов. Будет введен тай-брейк в пятой партии у мужчин и в третьей партии у женщин.