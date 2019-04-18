Кубок Стэнли: Колорадо в овертайме дожал Калгари, Бостон обыграл Торонто (видео)

Состоялись очередные матчи первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги состоялось еще три матча. "Колорадо" одержал третью победу в серии с "Калгари", а "Бостон" и "Даллас" сравняли счет в своих сериях.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

"Колорадо" - "Калгари" - 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 Линдхольм (Джордано) 23:25 ГБ, 0:2 Райан (Вялимяки, Ткачук) 46:58, 1:2 Комфер (Калверт, Ньето) 48:10, 2:2 Рантанен (Маккиннон, Бэрри) 57:10 ГБ, 3:2 Рантанен (Сёдерберг, Ландеског) 70:23

Вратари: Грубауэр - Смит.

Счет в серии: 3-1

"Торонто" - "Бостон" - 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)

Шайбы: 0:1 Макэвой (Койл, Грызлик) 03:03 ГБ, 0:2 Маршан (Макэвой, Хайнен) 06:38, 1:2 Хайман (Райлли, Таварес) 17:55, 2:2 Мэттьюс (Юнссон, Хейнси) 21:07, 2:3 Пастрняк (Маршан, Бержерон) 23:16, 2:4 Пастрняк (Маршан) 24:51 ГБ, 2:5 Хара 45:39, 3:5 Мэттьюс (Марнер, Райлли) 51:52 ГБ, 4:5 Дермотт (Гардинер, Браун) 53:27, 4:6 Нордстрем (Крейчи) 59:58 ПВ

Вратари: Андерсен (58:09 - 59:58) - Раск.

Счет в серии: 2-2

"Даллас" - "Нэшвилл" - 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 Хинц (Клингберг, Сегин) 03:42 ГБ, 2:0 Радулов (Линделль, Даулинг) 04:58 ГБ, 3:0 Кольяно (Комо, Линделль) 08:24, 4:0 Цуккарелло (Клингберг, Спецца) 13:45 ГБ, 5:0 Хинц (Клингберг) 30:09, 5:1 Йози (Джохансен, Эллис) 48:11

Вратари: Бишоп - Ринне (Сарос, 13:45).

Счет в серии: 2-2

Как сообщал УНИАН, ранее "Коламбус" и "Айлендерс" прошли во второй раунд плей-офф.