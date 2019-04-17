Кубок Стэнли: Коламбус и Айлендерс прошли во второй раунд (видео)

В НХЛ определились два участника полуфинала Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли.

За океаном состоялись очередные матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги.

"Коламбус" и "Айлендерс" одержали сухие победы в своих сериях и пробились во второй раунд. "Виннипег" сравнял счет в противостоянии с "Сент-Луисом", а "Вегас" разгромил "Сан-Хосе".

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"Тампа-Бэй" стала первым в истории чемпионом "регулярки" НХЛ, который не сумел пройти первый раунд плей-офф.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

"Коламбус" - "Тампа-Бэй" - 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Шайбы: 1:0 - 2 Тексье (Дюбуа, Джонс), 2:0 - 3 Дюбуа (Бьоркстранн, Кленденинг), 2:1 - 8 Стэмкос (Кучеров, Чирелли), 3:1 - 26 Джонс (Дюшен, Эткинсон), 3:2 - 33 Пакетт (Рутта, Коберн), 3:3 - 37 Пойнт (Кучеров, Стэмкос), 4:3 - 38 Бьоркстранн (Дюбуа, Харрингтон), 5:3 - 58 Панарин (Веренски), 6:3 - 58 Тексье, 7:3 - 59 Дюшен (Харрингтон, Савар)

Счет в серии: 4:0

"Питтсбург" - "Айлендерс" - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 - 1 Генцел (Макканн, Кросби), 1:1 - 2 Эберле (Мэйфилд, Барзэл), 1:2 - 18 Нелсон (Кюнхакль, Бэйли), 1:3 - 59 Бэйли (Филппула)

Счет в серии: 0:4

"Сент-Луис" - "Виннипег" - 1:2 (0:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 - 40 Тарасенко (О′Райлли, Пьетранжело), 1:1 - 47 Шайфли (Уилер, Коннор), 1:2 - 66 Коннор (Уилер, Шайфли)

Счет в серии: 2:2

"Вегас" - "Сан-Хосе" - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Пачиоретти (Стоун), 2:0 – 19 Теодор (Пачиоретти, Смит), 3:0 – 32 Пачиоретти (Теодор, Стоун), 4:0 – 46 Так (Пачиоретти, Шмидт), 5:0 – 56 Маршессо (Смит, Шмидт)

Счет в серии: 3:1

Как сообщал УНИАН, ранее в плей-офф НХЛ "Каролина" разгромила "Вашингтон".