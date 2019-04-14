Хэмилтон выиграл Гран-при Китая Формулы-1 и вышел в лидеры в общем зачете
В Шанхае завершился третий этап чемпионата мира Формулы-1. Победу в гонке Гран-при Китая одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место - у его напарника по команде Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на «Феррари». Это уже третий кряду победный дубль «Мерседеса».
Формула-1. Гран-при Китая. Гонка. Топ-10
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +6,552
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +13,744
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +27,627
5. Шарль Леклер («Феррари») — +31,276
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1.29,307
7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1 круг
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг
10. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг
Не финишировали: Ландо Норрис («Макларен»), Даниил Квят («Торо Россо»), Нико Хюлькенберг («Рено»).
Благодаря победе Хэмилтон захватил лидерство в общем зачёте. Теперь на его счету 68 очков. Второе место в генеральной классификации занимает напарник Хэмилтона Валттери Боттас (62). Третье место по-прежнему удерживает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (39).
Формула-1. Общий зачёт после трёх этапов. Топ-5
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 68 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 62 очка
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 39 очков
4. Себастьян Феттель («Феррари») — 37 очков
5. Шарль Леклер («Феррари») — 36 очков