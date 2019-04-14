Хэмилтон выиграл Гран-при Китая Формулы-1 и вышел в лидеры в общем зачете

Напарник британца Валттери Боттас пришел вторым, замкнул тройку Себастьян Феттель.

В Шанхае завершился третий этап чемпионата мира Формулы-1. Победу в гонке Гран-при Китая одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место - у его напарника по команде Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на «Феррари». Это уже третий кряду победный дубль «Мерседеса».

Формула-1. Гран-при Китая. Гонка. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +6,552

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +13,744

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +27,627

5. Шарль Леклер («Феррари») — +31,276

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1.29,307

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1 круг

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг

10. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг

Не финишировали: Ландо Норрис («Макларен»), Даниил Квят («Торо Россо»), Нико Хюлькенберг («Рено»).

Благодаря победе Хэмилтон захватил лидерство в общем зачёте. Теперь на его счету 68 очков. Второе место в генеральной классификации занимает напарник Хэмилтона Валттери Боттас (62). Третье место по-прежнему удерживает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (39).

Формула-1. Общий зачёт после трёх этапов. Топ-5

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 68 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 62 очка

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 39 очков

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 37 очков

5. Шарль Леклер («Феррари») — 36 очков