Нэшвилл победил Ванкувер, Колорадо в овертайме дожал Виннипег в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Накануне состоялись три матча регулярного первенства НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт лиги. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Флориду" в серии буллитов, а "Колорадо" одолел "Виннипег" благодаря шайбе в овертайме. Баффало – Оттава – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) Шайбы: 0:1 – 2 Дюклер (Балцерс, Сиси), 1:1 – 8 Олофссон (Айкел, Далин), 1:2 – 9 Пажо (Веронно, Бедкер), 2:2 – 26 Окпосо (Ристолайнен, Шири), 3:2 – 28 Райнхарт (Айкел), 4:2 – 51 Айкел (Райнхарт, Олофссон), 5:2 – 52 Поминвилл Торонто – Тампа-Бэй – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Шайбы: 1:0 – 4 Марнер (Хайман), 1:1 – 25 Стэмкос (Макдона), 1:2 – 54 Киллорн (Сергачев, Стэмкос), 1:3 – 59 Кучеров (Макдона) Флорида – Айлендерс – 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 21 Нелсон (Бэйли, Дэл Колл), 1:1 – 52 Юбердо (Монтембо, Йэндл) Питтсбург – Детройт – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 7 Пюмпел (Хиросе, Гронек), 1:1 – 10 Генцел (Кросби, Мяяття), 2:1 – 18 Кессел (Хернквист, Кросби), 3:1 – 35 Кессел (Малкин), 4:1 – 46 Кросби (Хернквист, Кессел) Вашингтон – Монреаль – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 18 Эллер (Хагелин, Коннолли), 1:1 – 19 Уэбер (Дано, Армия), 2:1 – 22 Дауд (Бураковски) Каролина – Нью-Джерси – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 4 Грин (Заха, Маклауд), 1:1 – 10 Фогеле (Слэвин, Хэмилтон), 2:1 – 21 Фолк (Терявяйнен, Ахо), 3:1 – 56 Нидеррайтер (Уильямс, Пеши) Сент-Луис – Филадельфия – 7:3 (5:3, 1:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 2 Барбашев (Пьетранжело, Стеен), 2:0 – 3 О′Райлли (Шенн, Перрон), 3:0 – 5 Стеен (Пьетранжело, Сундквист), 3:1 – 6 Линдблум (Лоутон, Хартман), 4:1 – 6 Марун (Томас, Бозак), 4:2 – 7 ван Римсдайк, 5:2 – 9 Перрон (Тарасенко, Пьетранжело), 5:3 – 19 Жиру (ван Римсдайк, Кутюрье), 6:3 – 33 Шенн (Тарасенко, Данн), 7:3 – 50 Стеен (Фаббри, Барбашев) Нэшвилл – Ванкувер – 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) Шайбы: 0:1 – 8 Гранлунд (Пирсон, Хьюз), 0:2 – 19 Пирсон (Спунер, Хьюз),1:2 – 20 Сиссонс (Уотсон, Бонино), 2:2 – 55 Бонино (Эллис, Уотсон), 3:2 – 59 Джохансен (Форсберг) Миннесота – Бостон – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Шайбы: 0:1 – 28 Нордстрем (Гжельчик, Эккиари), 0:2 – 57 Пастрняк (Карло, Дебраск), 0:3 – 57 Сенишин (Кэмпфер, Юханссон) Колорадо – Виннипег – 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 10 Шайфли (Коннор, Бафлин), 0:2 – 17 Элерс (Перро, Труба), 1:2 – 25 Бэрри (Уилсон, Задоров), 2:2 – 50 Седерберг (Жирар, Джост), 3:2 – 61 Джонсон (Маккиннон) Эдмонтон – Сан-Хосе – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 2 Драйзайтль, 1:1 – 8 Серенсен (Миддлтон, Торнтон), 1:2 – 10 Бернс (Гертл), 2:2 – 23 Драйзайтль (Макдэвид, Беннинг), 2:3 – 38 Нюквист (Кэйн, Бернс) Вегас – Аризона – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Шайбы: 1:0 – 16 Стоун (Штястны), 1:1 – 17 Паник (Дворак, Келлер), 1:2 – 28 Степан (Крауз), 1:3 – 36 Степан (Демерс, Крауз), 1:4 – 52 Гарланд

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