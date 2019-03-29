Николаев обыграл Киев-Баскет, Черкасские Мавпы одолели Запорожье в играх плей-офф Суперлиги

В обеих сериях 1/4 финала счет сравнялся.

В пятницу состоялись две игры плей-офф баскетбольной Суперлиги. "Николаев" обыграл дома "Киев-Баскет", а "Черкасские Мавпы" в родных стенах победили "Запорожье". В обоих противостояниях счет в сериях стал равным - 1:1.

О этом сообщает официальный сайт соревнований.

В Николаеве состоялся второй матч четвертьфинальной серии украинской Суперлиги между одноименным клубом и "Киев-Баскетом", в котором хозяева обыграли столичную команду со счетом 103:94.

Таким образом, после поражения в Киеве (70:82) "Николаев" сравнял в счет в серии. По итогам третьей четверти подопечные Евгения Мурзина вели с разницей в 12 пунктов, но позволили хозяевам отыграться и перевести игру в овертайм, где уступили 9 очков.

Самыми результативными баскетболистами матча стали игроки киевлян Морис Крик и Павел Крутоус, набравшие по 24 очка.

Решающий матч серии состоится в Киеве во вторник, 2 апреля.

Суперлига. Плей-офф, 1/4 финала. Второй матч (1:1)

Николаев — Киев-Баскет 103:94 (25:31, 19:16, 15:24, 26:14, 18:9 ОТ)

Николаев: Зотов (20 + 8 передач), Попов (20 + 5 передач), Омоэра (18 + 11 подборов), Адедиран (15 + 8 подборов), Приймак (12)

Киев-Баскет: Крик (24 + 7 передач), Крутоус (24), Сандул (10 + 5 подборов)

В другом матче сегодняшнего дня действующие чемпионы страны "Черкасские Мавпы" также сравняли счет в серии с "Запорожьем" после выездного поражения в первой игре.

Таким образом, установился равный счет в серии между первой и последней командами регулярного чемпионата страны.

Ключевым отрезком матча стала третья четверть, которую действующий чемпион Украины выиграл с разницей в 16 пунктов - задел, который "Запорожью" так и не удалось отыграть.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Мавп" Руслан Отверченко, записавший на свой счет 30 пунктов, а также 3 подбора и 5 передач.

Решающий матч серии состоится в Запорожье во вторник, 2 апреля.

Суперлига. Плей-офф, 1/4 финала. Второй матч (1:1)

Черкасские Мавпы — Запорожье 101:91 (22:26, 25:24, 32:16, 22:25)

Черкасские Мавпы: Отверченко (30 + 5 передач), Коукли (21 + 7 подборов), Янг (19 + 5 подборов + 7 передач), Кольченко (17 + 7 передач)

Запорожье: Киндал (17 + 9 подборов), Холтон (17 + 5 передач), Прэссли (14), Трент (13 + 5 передач), Шевченко (13 + 5 подборов), Мироненко (9)