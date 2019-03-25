Норвежец Бё заработал рекордные призовые в истории биатлона

Спортсмен пока не решил, куда потратит почти полмиллиона евро.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший победителем Кубка мира в общем зачёте, заработал по ходу сезона рекордную сумму в истории биатлона – 460 900 евро.

По его словам, он пока не знает, куда потратит свои призовые.

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«Так много? Я не верил в это, это очень большая сумма. Впрочем, для меня гораздо важнее денег то, какие результаты я продемонстрировал. Позади необыкновенный сезон, какие бывают далеко не каждый год. Как я буду распоряжаться такой суммой? Посмотрим. У меня нет никаких финансовых управляющих – всем занимаюсь только я», – цитирует слова Бё телеканал TV2.

Напомним, по итогам сезона Йоханнёс Бё стал обладателем «Малых хрустальных глобусов» во всех дисциплинах: масс-старте, гонке преследования, спринте и индивидуальной гонке. На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Йоханнес завоевал четыре золотые медали.

Всего на счету Бё 16 победных гонок в сезоне, таким образом он побил рекорд француза Мартена Фуркада. Бё в этом сезоне впервые в своей карьере занял первое место в общем зачете Кубка мира.