Лейкерс переиграли Сакраменто, Голден Стэйт был сильнее Детройта в НБА

"Торонто" уступил дома "Шарлотт".

Накануне в североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные поединки регулярного первенства. Украинец Святослав Михайлюк не принял участия в матче "Детройта" против "Голден Стэйт" (114:121). Также "Индиана" разгромила "Денвер", а "Бостон" проиграл "Сан-Антонио". Об этом сообщает официальный сайт соревнований. «Нью-Йорк» – «Клипперс» 113:124 (24:29, 35:31, 25:29, 29:35) «Нью-Йорк»: Мудиай (26 + 7 передач), Джордан (20 + 13 подборов), Дотсон (18), Нокс (11), Хезонья (6) - старт; Томас (12), Робинсон (2 + 7 подборов), Нтиликина (0), Дженкинс (2), Аллен (16 + 6 фолов) «Клипперс»: Галлинари (26 + 8 подборов), Беверли (12), Зубац (10 + 10 подборов), Шай (10 + 8 передач), Шемет (3) - старт; Грин (8), Харрелл (24), Чендлер (2), Уильямс (29 + 7 передач), Темпл (0), Торнуэлл (0) «Милуоки» – «Кливленд» 127:105 (32:27, 36:28, 22:22, 37:28) «Милуоки»: Адетокумбо (26 + 10 подборов + 7 передач + 4 блок-шотов), Миддлтон (17), Лопес (14), Снелл (12), Бледсоу (12 + 7 передач) - старт; Уилсон (3), Колсон (3), Ильясова (2), Хилл (17), Фрэйзер (0), Браун (12), Коннотон (9 + 7 подборов) «Кливленд»: Лав (20 + 19 подборов), Секстон (18), Нэнс-младший (13), Осман (9 + 6 фолов), Найт (2) - старт; Крисс (0), Томпсон (10), Кларксон (19), Стаускас (6), Нваба (8) «Индиана» – «Денвер» 124:88 (27:23, 35:23, 30:21, 32:21) «Индиана»: Богданович (35), Тернер (17 + 11 подборов), Янг (8), Мэттьюз (8), Джозеф (2 + 4 перехватов) - старт; Сабонис (15 + 13 подборов), Лиф (5), Джонсон (0), МакДермотт (8), О'Куинн (4), Самнер (0), Холидэй (11), Эванс (11) «Денвер»: Йокич (19 + 11 подборов + 8 передач + 4 блок-шотов), Бартон (15), Харрис (11), Миллсэп (6), Мюррэй (4) - старт; Эрнангомес (2), Вандербилт (4), Лайлс (2), Пламли (4), Крэйг (5), Моррис (12), Бизли (4) «Торонто» – «Шарлотт» 114:115 (32:27, 25:31, 26:37, 31:20) «Торонто»: Леонард (28 + 9 подборов), Сиакам (23 + 7 подборов - 5 потерь), Газоль (17), Лоури (7), Грин (2) - старт; Ануноби (3), Пауэлл (10), Ибака (10), ВанВлит (12), Лин (0), Маккоу (2) «Шарлотт»: Бэйкон (20), Бриджес (16), Уокер (15 + 8 подборов + 13 передач + 4 перехватов), Уильямс (10), Бийомбо (6) - старт; Камински (9), Эрнангомес (13 + 10 подборов), Грэм (10 + 9 передач), Монк (3), Лэмб (13) «Новый Орлеан» – «Хьюстон» 90:113 (19:33, 25:30, 25:24, 21:26) «Новый Орлеан»: Джексон (19), Рэндл (15), Дэвис (12 + 10 подборов), Пэйтон (4 + 8 передач - 5 потерь), Уильямс (2 + 7 подборов) - старт; Вуд (7), Диалло (6), Джонсон (13), Миллер (4), Хилл (3), Окафор (2), Бертанс (3), Кларк (0) «Хьюстон»: Харден (28 - 6 потерь), Гордон (18), Такер (11), Пол (10 + 13 передач + 5 перехватов), Капела (8 + 17 подборов) - старт; Кларк (0), Фарид (11 + 11 подборов), Хаус (14), Риверс (8), Шамперт (5) «Бостон» – «Сан-Антонио» 96:115 (24:31, 23:23, 25:30, 24:31) «Бостон»: Смарт (14), Моррис (13), Хэйворд (13 + 10 подборов), Ирвинг (11 + 12 передач), Бэйнс (9 + 8 подборов) - старт; Оджолей (3), Ябуселе (7), Тайс (11 + 7 подборов), Браун (7), Монро (4), Розир (4), Дозье (0), Уанамейкер (0) «Сан-Антонио»: Олдридж (48 + 13 подборов), ДеРозан (16 + 11 передач), Пелтль (6 + 10 подборов), Форбс (4), Уайт (4) - старт; Юбенкс (0), Пондекстер (0), Бертанс (9), Гэй (7 + 9 подборов), Каннингем (2), Миллс (12), Уолкер (2), Белинелли (5) «Голден Стэйт» – «Детройт» 121:114 (29:28, 34:21, 34:28, 24:37) «Голден Стэйт»: Карри (26 + 9 подборов), Томпсон (24), Дюрэнт (14 + 11 передач), Грин (14 + 8 передач), Богут (8) - старт; Жеребко (2), Белл (4), МакКинни (3), Луни (11), Ливингстон (8), Кук (7) «Детройт»: Гриффин (24 + 8 передач), Драммонд (12 + 11 подборов), Джексон (7), Браун (6), Эллингтон (3) - старт; Мэйкер (12), Пачулия (4), Смит (14), Гэллоуэй (12), Кеннард (20) «Лейкерс» – «Сакраменто» 111:106 (22:20, 26:29, 39:28, 24:29) «Лейкерс»: Джеймс (29 + 11 подборов + 11 передач), Кузма (29), МакГи (17 + 14 подборов + 5 блок-шотов), Колдуэлл-Поуп (16 + 7 подборов), Рондо (3 + 9 передач) - старт; Вагнер (0), Чендлер (3), Мачадо (0), Карусо (6), Стивенсон (8 + 7 подборов) «Сакраменто»: Хилд (18), Коули-Стайн (10 + 9 подборов), Барнс (10), Фокс (9 + 6 перехватов), Бьелица (8) - старт; Бэгли (25 + 11 подборов), Куфос (0), Феррелл (9), Богданович (17), Брюэр (0)

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