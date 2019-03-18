Чемпионат мира по фигурному катанию-2019: кто и когда представит Украину на турнире

За честь нашей страны постоят "одиночник" Иван Шмуратко и танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин.

С 20-го по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Сильнейшие фигуристы планеты уже прибыли в Страну восходящего солнца и проводят последние тренировки перед выступлениями.

А тем временем стало известно, кто представит Украину на чемпионате мира. Одиночник Иван Шмуратко и танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин постоят за честь Украины на турнире. Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

В женском одиночном катании и парном катании Украина не будет принимать участие, поскольку Анастасия Гожва не набрала необходимого для этого технического минимума баллов, а украинские спортивные пары не могут выступать на «взрослом» уровне из-за юного возраста.

Отметим, что в первый день соревнований, 20 марта, фигуристы будут соревноваться в парах (короткая программа). 21 марта мужчины выступят в короткой программе, а пары - в произвольной. 22 марта - танцы на льду (ритм-танец), 23 марта - танцы на льду (произвольный танец) и произвольная программа у мужчин. 24 марта состоятся показательные выступления.

В прямом эфире выступления сильнейших фигуристов мира покажет телеканал "UA:Перший".

Расписание ЧМ-2019

20 марта, среда

03:25 (время киевское). Пары. Короткая программа

07:10. Церемония открытия

08:00. Женщины. Короткая программа

21 марта, четверг

03:25. Пары. Произвольная программа

08:55. Мужчины. Короткая программа

22 марта, пятница

04:55. Танцы. Ритм-танец

10:25. Женщины. Произвольная программа

23 марта, суббота

05:25. Танцы. Произвольный танец

10:25. Мужчины. Произвольная программа

24 марта, воскресенье

07:55. Показательные выступления