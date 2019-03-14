Сборная Украины замкнула пятерку лучших команд одиночной смешанной эстафеты ЧМ по биатлону

19:23, 14 марта 2019
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Йоханнес Бе принес сборной Норвегии очередную золотую медаль чемпионата мира /  REUTERS

В Эстерсунде (Швеция) завершилась одиночная смешанная эстафета в рамках чемпионата мира по биатлону, где в пятерку сильнейших вошла сборная Украины.

Наша команда была представлена в составе Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, сообщает официальный сайт соревнований.

Наши спортсмены идеально отстрелялись на трех из четырех этапов и после второго этапа даже лидировали.. Но вот стрельба Меркушиной на третьем этапе была далеко не безуспречной. Она использовала два дополнительных патрона в стрельбе из положения лежа и три - в "стойке". В итоге команда отстала от лидеров на 27 секунд.

На заключительном 4-м этапе Пидручный, несмотря на "ноль" в графе штрафные круги еще более отстал от лидеров по скорости.

В итоге, золотую медаль завоевала команда Норвегии с результатом 35 минут 43.2 секунды (0+6), серебро на счету сборной Швеции, бронза - у команды Италии.

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Теги: #сборная Украины#биатлон#чемпионат мира