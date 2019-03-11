Норвежский биатлонист Бе - о победе Пидручного на ЧМ: это позор, мы отдаем золото украинцам

Лидер мужского биатлона прокомментировал неожиданный исход гонки преследования, где сенсационную победу одержал украинец Дмитрий Пидручный.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал победу украинца Дмитрия Пидручного на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом пишет Aftenposten.

"Перед последним рубежом я чувствовал, что серебро будет огромной неудачей. Это была моя собственная ошибка, что ужасно меня терзает. Я совершил не просто маленькую ошибку, а очень большую. Это просто позор. Мы приехали на чемпионат мира и отдаем золото украинцам.

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Сегодня я не заслужил торт. Поеду домой кушать овсянку с молоком. Я был полной задницей. Сейчас это мой уровень в стрельбе стоя. Когда ты видишь, как складывалась гонка, понимаешь, что серебро – это разочарование", - сказал Бе.

Напомним, вчера украинец Дмитрий Пидручный завоевал золото ЧМ по биатлону. Пидручный выиграл гонку преследования, обойдя Йоханнеса Бе и Кантена Фийона Майе.