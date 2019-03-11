Свитолина пробилась в четвертый круг турнира в Индиан-Уэлссе

В 1/8 финала украинка сыграет с еще одной представительницей Австралии Эшли Барти.

Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина пробилась в четвертый круг турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах представительницу Австралии Дарью Гаврилову – 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 47 минут. За это время Свитолина выполнила 1 подачу навылет, ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру и выиграла 8 геймов на приеме. Ее соперница, занимающая 53-е место в рейтинге WTA, сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

В четвертом круге украинку ждет встреча с еще одной австралийкой Эшли Барти.

Год назад Свитолина завершила свои выступления на турнире в Индиан-Уэллсе в третьем круге.

Напомним, ранее Катерина Козлова в острой борьбе уступила экс-первой ракетке мира Симоне Халеп.