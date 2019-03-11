Свитолина пробилась в четвертый круг турнира в Индиан-Уэлссе
Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина пробилась в четвертый круг турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах представительницу Австралии Дарью Гаврилову – 7:5, 6:4.
Матч продолжался 1 час и 47 минут. За это время Свитолина выполнила 1 подачу навылет, ни разу не ошиблась при вводе мяча в игру и выиграла 8 геймов на приеме. Ее соперница, занимающая 53-е место в рейтинге WTA, сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-поинтов.
.@ElinaSvitolina downs Gavrilova, 7-5, 6-4!— WTA (@WTA) March 11, 2019
Moves into the round of 16 at the @BNPPARIBASOPEN! pic.twitter.com/d3AkKUY6d6
В четвертом круге украинку ждет встреча с еще одной австралийкой Эшли Барти.
Год назад Свитолина завершила свои выступления на турнире в Индиан-Уэллсе в третьем круге.
Напомним, ранее Катерина Козлова в острой борьбе уступила экс-первой ракетке мира Симоне Халеп.