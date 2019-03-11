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Украинка Козлова дала бой экс-первой ракетке мира Халеп в третьем круге Индиан-Уэллса

00:12, 11 марта 2019
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Катерина Козлова / btu.org.ua

Вторая ракетка мира Симона Халеп из Румынии не без проблем обыграла украинку Катерину Козлову на престижном теннисном турнире серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, США.

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Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. Матч закончился со счетом 7:6, 7:5 в пользу румынки. За время встречи Козлова выполнила 2 подачи навылет, трижды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 5 брейк-поинтов из 7-ми. Халеп же сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и взяла 6 геймов на приеме.

В следующем раунде румынская теннисистка сыграет против победительницы матча Маркета Вондроушова (Чехия) – Елена Остапенко (Латвия).

Напомним, что в третьем круге соревнований также сыграют украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко. В частности, Элина сыграет в ночь на понедельник с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой. 

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Теги: #Катерина Козлова#Симона Халеп