Украинка Козлова дала бой экс-первой ракетке мира Халеп в третьем круге Индиан-Уэллса

В ночь на понедельник свой матч на турнире проведет Элина Свитолина.

Вторая ракетка мира Симона Халеп из Румынии не без проблем обыграла украинку Катерину Козлову на престижном теннисном турнире серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, США.

Читайте такжеСвитолина и Козлова вышли в третий раунд теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. Матч закончился со счетом 7:6, 7:5 в пользу румынки. За время встречи Козлова выполнила 2 подачи навылет, трижды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 5 брейк-поинтов из 7-ми. Халеп же сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и взяла 6 геймов на приеме.

В следующем раунде румынская теннисистка сыграет против победительницы матча Маркета Вондроушова (Чехия) – Елена Остапенко (Латвия).

Напомним, что в третьем круге соревнований также сыграют украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко. В частности, Элина сыграет в ночь на понедельник с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой.