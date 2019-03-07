"Сент-Луис" перевернул ход матча НХЛ с "Анахаймом" и забил два гола за 12 секунд

Матч завершился со счетом 5:4.

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге "Сент-Луис" в центральной игре дня перевернул ход матча с "Анахаймом", забив два гола за 12 секунд.

Матч завершился со счетом 5:4, сообщает официальный сайт лиги.

Еще за 65 секунд до конца третьего периода "Сент-Луис" проигрывал со счетом 3:4. Но потом забил два раза за 12 секунд и вырвал невероятно эмоциональную победу. Решающую шайбу забросил Алекс Пьетранджело. Также у "Блюз" (35-25-6), которые на три очка оторвались от "Далласа" в борьбе за третье место Центрального дивизиона, по голу и передаче на свой счет записали Пьетранджело, Райан О'Райли и вернувшийся в состав Брэйден Шенн, а Колтон Парайко и Владимир Тарасенко сделали по две передачи. Российский форвард сделал 200-ю передачу в карьере.

"Сент-Луис" впервые в своей истории выиграл в основное время матч, в котором за 90 секунд до конца уступал в счете.

"Приятно так побеждать, - сказал Пьетранджело, забивший 22-й победный гол в карьере. - В последних встречах нам не всегда везло, но сегодня все сложилось. Это станет хорошим заделом на ближайшее будущее".

"Анахайм" (26-33-9) забил три гола подряд и превратил счет 1:3 в 4:3, но опять проиграл. Тремя передачами у "Дакс" отметился Трой Терри, а Джейкоб Мегна забил первый гол в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

06 марта.

Филадельфия – Вашингтон – 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Уилсон (Орлов, Овечкин), 0:2 – 14 Коннолли (Нисканен, Хагелин), 0:3 – 22 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон), 0:4 – 24 Бураковски (Орлов, Бойд), 0:5 – 25 Бэкстрем (Дженсен, Врана), 1:5 – 39 Майерс (Кутюрье, Жиру), 2:5 – 40 Жиру (Кутюрье, Линдблум), 3:5 – 47 Лоутон (Раффль, Макдоналд).

Ванкувер – Торонто – 3:2 (0:0, 0:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 32 Хэйнси (Браун, Марнер), 0:2 – 33 Райлли (Марло, Таварес), 1:2 – 42 Эрикссон (Шенн, Годетт), 2:2 – 44 Ливо (Годетт, Голдобин), 3:2 – 63 Эдлер (Маркстрем, Босер).

Анахайм – Сент-Луис – 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 5 Ричи (Хольцер, Терри), 1:1 – 8 Шенн (О′Райлли, Тарасенко), 1:2 – 15 О′Райлли (Пьетранжело, Бозак), 1:3 – 33 Томас (Шварц, Парайко), 2:3 – 35 Ракелль (Фаулер, Терри), 3:3 – 37 Мегна (Сильверберг, Стил), 4:3 – 45 Хенрик (Терри, Мегна), 4:4 – 58 Томас (Тарасенко, Парайко), 4:5 – 59 Пьетранжело (Шенн).

Вегас – Калгари – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Теодор (Карлссон, Стоун), 1:1 – 31 Хэмоник (Монахан, Ткачак), 2:1 – 49 Энгелланд (Карлссон, Смит).