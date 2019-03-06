Известен состав сборной Украины по биатлону на смешанную эстафету на ЧМ-2019

Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный выступят в смешанной эстафете чемпионата мира.

Стал известен состав сборной Украины по биатлону на смешанную эстафету, которая откроет программу чемпионата мира в шведском Эстерсунде.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Первой за украинскую команду побежит Анастасия Меркушина, на втором этапе подхватит эстафету Вита Семеренко, третьим звеном выступит Артем Прима, а завершит гонку Дмитрий Пидручный.

Гонка состоится в четверг, 7 марта. Начало – 17.15 по киевскому времени. Сам чемпионат мира будет проходить с 7-го по 17 марта. Накануне стал известен состав мужской и женской команды Украины, которые представят нашу страну на турнире.