"Бостон" продлил серию без поражений в основное время в НХЛ до 15 матчей

Брюинз обыграли Тампу Бей Лайтнинг со счетом 4:1.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге Бостон Брюинз обыграли Тампу Бей Лайтнинг и, таким образом, набрали очки в 15-м матче подряд регулярного чемпионата.

Игра завершилась со счетом 4:1, сообщает официальный сайт лиги.

Мощный третий период, в середине которого "Бостон" забил три гола за 88 секунд и превратил счет 1:0 в 4:0, позволил "Брюинз" продлить серию без поражений в основное время до 15 матчей. А лидер регулярного чемпионата "Тампа" не смогла продлить победную серию до 11 игр, потерпев первое поражение в основное время за 15 встреч. Это была первая в истории встреча команд с сериями из 14 игр без поражений в основное время.

Вратарь "Бостона" Туукка Раск отразил 20 бросков и в последних 17 встречах (16 в старте) сыграл 13-0-3. "Бостон" (38-17-9) на три очка оторвался от "Торонто" в борьбе за второе место Атлантического дивизиона. Голы у хозяев забивали Джейк Дебраск, Ноэл Эчари, Патрис Бержерон и Брэд Маршан.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

28 февраля.

Айлендерс – Торонто – 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 13 Хайман (Хэйнси, Марнер), 1:1 – 16 Бовилье (Барзэл, Бэйли), 2:1 – 24 Ли (Эберле, Нелсон), 3:1 – 33 Сизикас (Клаттербак), 4:1 – 39 Филппула (Комаров, Лэдд), 5:1 – 40 Ледди (Мартин, Клаттербак), 6:1 – 48 Нелсон (Пулок, Эберле)

Коламбус – Филадельфия – 4:3 (1:2, 1:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Ворачек (Гостисбеер, Жиру), 1:1 – 10 Бьоркстранн (Андерсон, Дженнер), 1:2 – 18 Сэнхайм (Патрик, Конекны), 2:2 – 27 Панарин (Дюбуа, Веренски), 3:2 – 44 Харрингтон (Дюшен, Дзингел), 3:3 – 53 Сэнхайм (Проворов, Ворачек), 4:3 – 64 Джонс (Панарин)

Оттава – Эдмонтон – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 13 Тирни (Ткачак, Батерсон), 1:1 – 26 Макдэвид (Керри), 1:2 – 37 Ганье (Беннинг, Рэтти) ,1:3 – 41 Кейв (Керри), 2:3 – 47 Боровецки (Уайт, Ярош), 2:4 – 58 Кэссиан (Нерс, Драйзайтль)

Бостон – Тампа-Бэй – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 28 Дебраск (Раск, Крюг), 2:0 – 51 Эккиари (Вагнер), 3:0 – 52 Бержерон (Эккиари, Хейнен), 4:0 – 53 Маршанд (Крюг, Хейнен), 4:1 – 53 Чирелли (Палат)

Аризона – Ванкувер – 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Ричардсон (Экман-Ларссон, Крауз), 2:0 – 14 Ричардсон (Хиностроза, Паник), 2:1 – 14 Пирсон (Спунер), 3:1 – 31 Ричардсон (Хиностроза, Паник), 4:1 – 37 Гальченюк (Экман-Ларссон, Келлер), 4:2 – 46 Руссель (Хаттон, Бьега), 5:2 – 48 Ричардсон (Паник, Хиностроза)

Вегас – Флорида – 6:5 (1:3, 3:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Штястны (), 1:1 – 14 Хоффман (Юбердо, Йэндл), 1:2 – 18 Трочек (Юбердо, Экблад), 1:3 – 18 Хоффман (Юбердо, Йэндл), 2:3 – 27 Смит (Меррилл, Маршессо), 3:3 – 34 Меррилл (Маршессо, Теодор), 4:3 – 36 Миллер (Штястны, Шмидт), 4:4 – 39 Барков (Макгинн, Трочек), 4:5 – 43 Юбердо (Хант, Мэтисон), 5:5 – 55 Смит (Теодор)

Лос-Анджелес – Даллас – 3:4 (2:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Копитар (Тоффоли, Уолкер), 2:0 – 13 Лайпсик (Копитар, Даути), 2:1 – 14 Сегин (Лавджой, Федун), 2:2 – 26 Янмарк-Нюлен (Комо), 3:2 – 31 Копитар (), 3:3 – 49 Факса (Лавджой, Комо), 3:4 – 63 Хинтц (Клингберг, Радулов)