Лидер Суперлиги Химик сенсационно проиграл Политехнику, Днепр на выезде обыграл Одессу

Состоялись два поединка украинской баскетбольной Суперлиги.

В четверг состоялись два матча баскетбольной Суперлиги. "Одесса" принимала вторую команду сезона "Днепр" и проиграла - 59:72, а лидер чемпионата "Химик" не смог подтвердить статус фаворита в домашней игре с "Политехником" - поражение 87:92. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Главной проблемой одесситов в первой половине встречи с "Днепром" стала игра в нападении. Команда Олега Юшкина, в составе которой вне игры до сих пор остается Александр Беликов, к большому перерыву реализовала 29% бросков с игры, забросив при этом лишь 1 из 14 трехочковых. Хозяева больше теряли мяч, получив 13 очков в быстрых отрывах от "Днепра". Команда Дениса Журавлева, воспользовавшись молчанием соперника в нападении, своими возможностями воспользовалась лучше и получила 13 очков преимущества перед второй половиной. Отдельно отмечаем возвращение на площадку Кирилла Фесенко, который сыграл после травмы впервые с 23 декабря.

Удачный отрезок на старте третьей четверти дал болельщикам хозяев надежду на интригу. Одесситы сделали рывок 17:6, сократив отставание до 2 очков. Но "Днепр" вовремя решил проблемы в защите, закончив четверть парой результативных атак, и вернул себе более комфортное 8-очковое преимущество перед заключительным отрезком игры. В четвертой десятиминутке гости все вопросы сняли: "Днепр" довольно быстро вернулся на двузначную дистанцию и контролировал ход игры до окончания матча. Низкий процент реализации бросков с игры не позволил "Одессе" претендовать на победу в этом матче.

Одесса – Днепр 59:72 (11:16, 11:19, 25:12, 15:22)

"Химик" неплохо начал матч с "Политехником", выиграв стартовую четверть при минимальном преимуществе в 3 балла. Подопечные Виталия Степановского имели преимущество на подборах и активнее двигали мяч. Но 11 очков от Те Джея Кромера не позволили хозяевам убежать далеко.

Во второй четверти команда Владимира Коваля прибавила в защите, а в игру включился Грэм, который существенно осложнил южненцам жизнь в краске. Американская связка харьковчан хорошо работала в нападении, а дальнее попадание Кромера с сиреной позволило гостям уйти на большой перерыв с преимуществом в одно очка.

Третью четверть можно разделить на три волны: сначала гости увеличили преимущество, затем позволили "Химику" вновь выйти в лидеры, а под занавес десятиминутки благодаря двум дальним от Дэвиса и трюльнику Козлова вновь вышли вперед. Меткий трехочковый Антипова за три секунды до сирены сократил отставание "Химика" перед заключительной четвертью до 4 очков.

Хозяева на экваторе заключительной четверти сумели нивелировать отставание и сравнять счет, но последнее слово в этих качелях было за хозяевами. Благодаря фантастической игре во второй половине от Дэвиса, который реализовал 8 из 16 трехочковых, и серии подборов на чужом корзине "Политехник" лучше провел концовку.

Ключевой стала атака в начале заключительной минуты, когда гости четыре раза подряд за одно владение собрали отскок на щите соперников и все же доставили мяч в корзину южненцев, получив 4 очка преимущества. "Химик" пытался вернуться, но "Политехник" безошибочно провел заключительную минуту и впервые в сезоне победил "Химик".

Лидер сезона потерпел сенсационное домашнее поражение, проиграв матч со счетом 87:92.

Химик – Политехник 87:92 (24:21, 20:24, 22:25, 21:22)