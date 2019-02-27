«Донбасс» обыграл «Кременчук» и завершил регулярный чемпионат УХЛ на первом месте

Донецкая и кременчугская команды начнут плей-офф со стадии полуфинала.

В Дружковке в матче 40-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч за первое место в регулярном чемпионате сошлись лидеры турнирной таблицы «Донбасс» и «Кременчук».

Матч завершился со счетом 3:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Статус лидеров "регулярки" обе команды подтвердили ещё на старте первого периода, который прошел при абсолютно равной и бескомпромиссной борьбе. Однако под конец двадцатиминутки дончане сумели воспользоваться ошибками противника и дважды за 10 секунд прошили Никиту Гордюшина – результативные броски на счету у Ильи Коренчука и Виктора Захарова.

Во втором периоде кременчужанам в большинстве удалось размочить счёт на табло и сократить своё отставание до минимальных 2:1 – после точной передачи на пятак от Владислава Грицких первым на добивании был Алексей Ворона. Однако, еще до второго перерыва дончане смогли вернуть себе преимущество в две шайбы – действительно шедевральным голом отметился Артём Пуголовкин и сделал счёт 3:1 на табло.

Заключительный отрезок встречи команды существенно выровняли свою игру, однако стали гораздо аккуратнее играть и в защите.Такая игра отобразилась и на табло – счёт вплоть до конца периода оставался неизменным. Однако на последней минуте встречи Алексей Ворона сделал дубль и сократил отставание своей команды до минимальных 3:2, но сравнять счёт и перевести игру в овертайм у команды Александра Савицкого так и не вышло.

Таким образом «Донбасс» с 98 очками занимает первое место в регулярном чемпионате и вместе с "горожанами" автоматически проходит в полуфинал плей-офф УХЛ-Пари-Матч.

Ранее сегодня в заключительном туре «Ледяные Волки» всухую уступили «Днепру», а «Белый Барс» в Харькове обыграл МХК «Динамо».

«Донбасс» – «Кременчук» 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 Коренчук (Лялька), 17:11; 2:0 Захаров (Костиков), 17:20; 2:1 Ворона (Грицких, Толстушко - больш.), 24:16; 3:1 Пуголовкин, 28:53; 3:2 Ворона (Гриценко, Савченко), 59:27;