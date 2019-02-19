Стаховский обыграл француза, которому накануне проиграл в финале квалификации в Марселе

Невероятная история приключилась с украинским теннисистом, который на одном турнире дважды встретился с одним и тем же соперником.

Украинец Сергей Стаховский накануне проиграл в финале квалификации турнира в Марселе. Обидчиком украинца стал француз Констан Лестьенн, который справился со Стаховским в трех партиях.

Для украинского теннисиста участие на турнире могло быть завершено, однако в основную сетку он все же прошел. Стаховский попал как «lucky loser», и вчера узнал имя своего соперника, коим стал все тот же Лестьенн, сообщает SportArena.

Подобных случаев, когда проигравший противостоит победившему на том же турнире — большая редкость. Не мог скрыть своего удивления и сам Стаховский, о чем и написал на своей странице в Facebook.

«Побегаем еще немного завтра, Констан Лестьенн. После не совсем удачного матча у меня есть шанс взять реванш. В моей профессиональной карьере подобное впервые, я думаю», — написал Стаховский.

Сегодня украинец сразился с французом во второй раз за два дня. И в этот раз ему удалось взять реванш.

Интересно, что если во вчерашнем матче Стаховский отыгрался после проигранной первой партии, то в этот раз позволил сравняться по сетам Лестьенну. Однако решающая третья партия осталась за украинским теннисистом.

Примечательно, что в 1/8 финала украинский теннисист может попасть на еще одного француза — Гаэля Монфиса. Молодому человеку Элины Свитолиной в первом круге нужно преодолеть препятствие в лице Иржи Веселого.

ATP. Марсель, первый раунд

Констан Лестьенн (Франция) — Сергей Стаховский (Украина) 1:2 (6:7 (4), 6:1, 3:6)