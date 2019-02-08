Сборная Украины обыграла Эстонию, но осталась в региональной зоне Кубка Федерации

Украинки не сумели выйти в финал регионального турнира из-за победы Швеции в параллельном матче.

Женская сборная Украины по теннису выиграла заключительный матч регионального турнира Кубка Федерации у команды Эстонии, но останется на следующий сезон в региональной группе Евро-Африканской зоны турнира.

Украинки выиграли у команды Эстонии с общим счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Марта Косюк выиграла свой матч у Саары Орав со счетом 6:3, 6:0, а Екатерина Козлова еще более уверенно разгромила Елену Малыгину - 6:0, 6:0. Парная игра не проводилась.

В то же время, сборная Швеции одержала третью подряд победу в трех матчах группового турнира, досрочно обыграв команду Болгарии (0:2).

Ранее команда Швеции обыграла сборную Украины в очном поединке со счетом 2:1.

Таким образом, в финале региональной группы Евро-Африканской зоны Кубка федерации встретятся команды России (победитель турнира параллельной группы) и Швеции. Матч состоится в субботу, 9 февраля.