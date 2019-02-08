Украинские биатлонистки провалили индивидуальную гонку этапа КМ в канадском Кэнморе

Лучшая из наших - Яна Бондарь - заняла итоговое 27-е место.

В Кэнморе (Канада) завершилась вторая гонка этапа Кубка мира по биатлону, где в женской "индивидуалке" украинки не смогли попасть в Топ-25.

Лучшей из наших стала Яна Бондарь, которая заняла итоговое 27-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка допустила два промаха уже на первом огневом рубеже и, в итоге, отстала от победительницы гонки на 3 минуты 14,9 секунды.

В свою очередь, Елена Пидгрушная заняла 36-е место (1 промах, +3:47.6 мин. отставания), Надежда Белкина - 41-е место (1, +4:04.2), Юлия Джима - 42-е (3, +4:11.5) и Юлия Журавок - 45-е (2, +4:24.4).

Победительницей гонки стала Тирил Экхофф из Норвегии с результатом 36 минут 32.9 секунды (1 минута штрафа), а призерами - Маркета Давидова из Чехии (0, +9.8) и итальянка Лиза Витоцци (0, +20.9).

Этап Кубка мира в Канаде продолжится мужской и женской эстафетами сегодня вечером по киевскому времени. Начало гонок в пятницу - в 21.20 и 23.45, соответственно.