Украинские спортсмены не поедут на зимнюю Универсиаду в России

2 февраля завершился срок приема заявок для участия в зимней Универсиаде-2019.

Команда Украины не подала заявку для участия в зимней Универсиаде, которую примет Россия.

Об этом в комментарии ТАСС заявил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

"Украинские спортсмены не приедут в Красноярск", - сообщил Гоцул.

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Добавим, что 2 февраля завершился срок приема заявок для участия в зимней Универсиаде-2019, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.

На зимней Универсиаде-2017 в Казахстане сборная Украины заняла десятое место в медальном зачете, завоевав 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.