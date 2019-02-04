Украинские спортсмены не поедут на зимнюю Универсиаду в России
15:22, 04 февраля 2019Другое
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2 февраля завершился срок приема заявок для участия в зимней Универсиаде-2019.
Универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта / фото из открытых источников
Команда Украины не подала заявку для участия в зимней Универсиаде, которую примет Россия.
Об этом в комментарии ТАСС заявил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.
"Украинские спортсмены не приедут в Красноярск", - сообщил Гоцул.
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Добавим, что 2 февраля завершился срок приема заявок для участия в зимней Универсиаде-2019, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.
На зимней Универсиаде-2017 в Казахстане сборная Украины заняла десятое место в медальном зачете, завоевав 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.
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