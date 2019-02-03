Ястремская в понедельник побьет рекорд Свитолиной

18-летняя украинка Даяна Ястремская станет самой молодой украинкой в топ-40 рейтинга WTA.

Даяна Ястремская станет самой молодой украинской теннисисткой, когда-либо входившей в топ-40 мировой классификации - ее возраст 18 лет 8 месяцев и 20 дней. Ястремская побьет рекорд Элины Свитолиной, ставшей 40-й ракеткой мира в возрасте 19 лет и 4 дней (6 сентября 2013). Завтра Ястремская займет 34-е место в рейтинге WTA.

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Ястремская, которая 3 февраля выиграла турнир WTA в Таиланде, перепишет историю украинского тенниса еще в одном аспекте. Впервые в истории Украины в топ-40 мирового рейтинга окажутся сразу три украинки. Элина Свитолина - 7-й номер рейтинга, Леся Цуренко - 24 или 25, Даяна Ястремская - 34.

Напомним, Ястремская - шестая украинка, победившая на турнире WTA. Ранее это удавалось Элине Свитолиной (12 титулов), Наталье Медведевой (4), Лесе Цуренко (3), Алене Бондаренко (2) и Екатерине Бондаренко (2).