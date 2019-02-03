18-летняя украинка Ястремская выиграла второй титул WTA в карьере

В Таиланде Даяна обыграла в финале австралийку Томлянович, уступая в решающем сете - 2:5.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В финале Ястремская, занимаюая 47-ю строчку мирового рейтинга, одержала волевую победу над 49-й ракеткой мира Айлой Томлянович (Австралия).

Украинка выиграла первый сет - 6:2, уступила во втором - 2:6, и решающей стала третья партия, в которой Томлянович вела в счете с двумя брейками - 5:2. Однако Ястремская, проявив невероятный характер, смогла вначале сравнять счет и довести дело до тай-брейка, а в самом решающем гейме вырвать победу - 7:3.

Следует отметить, что украинская теннисистка дважды в третьем сете брала медицинский тайм-аут.

Матч длился 2 часа и 25 минут.

После победы в Хуахине 18-летняя Ястремская поднимется на 34-е место в мировом рейтинге.

Даяна Ястремская (Украина) - Айла Томлянович (Австралия) 6-2, 2-6, 7-6 (3)

На следующей неделе Даяна Ястремская дебютирует в составе сборной Украины в матчах Кубка Федерации в Польше.