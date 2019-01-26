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Осака станет первой в истории теннисисткой из Азии, которая возглавит рейтинг WTA

16:25, 26 января 2019
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Наоми Осака / twitter.com/australianopen

Таким образом, Осака станет первой представительницей Азии за всю историю существования рейтинга, которая получит статус первой ракетки мира.  Об этом сообщает официальный сайт WTA.

На счету Наоми Осаки еще ряд достижений. Так, она стала первой теннисисткой за последние 18 лет, кому удалось вслед за дебютной победой на турнире Большого Шлема выиграть и следовавший за ним второй мэйджор. Напомним, в финале US Open-2018 японка обыграла Серену Уильямс.

Предыдущей обладательницей титула первой ракетки мира была румынка Симона Халеп, которая продержалась на верхней строчке рейтинга 48 недель. 

Как сообщал УНИАН, украинка Элина Свитолина сохранит свою позицию в рейтинге WTA после поражения в четвертьфинале Australian Open.

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Теги: #рейтинг WTA#Наоми Осака