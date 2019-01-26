Осака станет первой в истории теннисисткой из Азии, которая возглавит рейтинг WTA

Японка потеснила с вершины рейтинга румынку Симону Халеп.

Победа 21-летней японской теннисистки Наоми Осаки на Открытом чемпионате Австралии позволит ей с понедельника возглавить рейтинг WTA.

Таким образом, Осака станет первой представительницей Азии за всю историю существования рейтинга, которая получит статус первой ракетки мира. Об этом сообщает официальный сайт WTA.

На счету Наоми Осаки еще ряд достижений. Так, она стала первой теннисисткой за последние 18 лет, кому удалось вслед за дебютной победой на турнире Большого Шлема выиграть и следовавший за ним второй мэйджор. Напомним, в финале US Open-2018 японка обыграла Серену Уильямс.

Li Na is the first Asian Grand Slam champion.



She handed the trophy to Naomi Osaka, who becomes the first Asian world No.1



What a moment. #AusOpenpic.twitter.com/Li3KRxdlCp — #AusOpen (@AustralianOpen) 26. Januar 2019

Предыдущей обладательницей титула первой ракетки мира была румынка Симона Халеп, которая продержалась на верхней строчке рейтинга 48 недель.

Как сообщал УНИАН, украинка Элина Свитолина сохранит свою позицию в рейтинге WTA после поражения в четвертьфинале Australian Open.