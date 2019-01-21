Свитолину отделяют две победы от звания первой ракетки мира

После поражения Симоны Халеп в Мельбурне, вероятно, в женском теннисе будет новая королева.

Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп в четвертом круге Australian Open проиграла титулованной американке Серене Уильямс и теперь может лишиться статуса лучшей в мире.

По итогам турнира у Халеп в рейтинге WTA будет 5582 очка, сообщает iSport.

Обойти ее в борьбе за первое место могут японка Наоми Осака, чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова, а также наша Элина Свитолина, которой хватит даже выхода в финал.

Победа Осаки, Квитовой, Плишковой или Свитолиной в финале сделает чемпионку Australian Open первой ракеткой мира.

Свитолиной может хватить выхода в финал, но в таком случае ее соперницей не должна стать Квитова.

В четвертьфинале Осака сыграет со Свитолиной, Плишкова - с Уильямс-младшей, Квитова - с австралийкой Эшли Барти.