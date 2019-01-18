Тренер Киев-Баскет Мурзин: команду ждет жесткая борьба в плей-офф

Тренер киевлян поделился мнением о том, что он хотел бы улучшить в игре своих подопечных и рассказал об ожиданиях от плей-офф.

Новичок баскетбольной Суперлиги Пари-Матч Киев-Баскет уже в дебютном сезоне держится в верхней части турнирной таблице и сыграет в Финале четырех Кубка Украины.

Главный тренер Киев-Баскета Евгений Мурзин рассказал о том, как команда подошла к серии выездных поединков. Коуч киевлян поделился мнением о том, что он хотел бы улучшить в игре своих подопечных и рассказал об ожиданиях от плей-офф, сообщает Федерация баскетбола Украины.

- Безусловно. У нас усеченный состав, поэтому будет непросто. Мы будем играть с сильными соперниками, все они хорошо выступают дома. Но мы тоже серьезно готовимся и будем биться на победу.

Если говорить о ближайшем сопернике, Одессе, у них сбалансированный состав, есть опытные игроки. Мы в Суперлиге Пари-Матч уже встречались дважды, на выезде провалились, а в Киеве не без труда взяли реванш.

- Какие планы у команды на время паузы в чемпионате связанной с Матчем звезд?

- Не слишком большая пауза получится. Будем работать по плану, уделим это время работе над ошибками.

- Как вы отреагировали на то, что игроки Киев-Баскета не вошли в стартовые пятерки Матча звезд?

- Я отношусь к этому нормально. Не выбрали в первые пятерки, выберут в вторые. Конечно, это большая честь для игрока, сыграть в таком матче. В чемпионате много сильных иностранцев, есть большая конкуренция, так что выбор болельщиков можно понять.

- Будете усиливаться перед плей-офф?

- Пока ничего конкретного сказать не могу, но точечно усилиться мы можем. Зависит от того, как себя сейчас проявит Мангано.

- Возможно, усиление было бы кстати к матчу с Химиком, который вы пока не побеждали?

- Оба раза мы показывали неплохой баскетбол. Дома провалились, когда при равном счете нам забросили двоочковий за две секунды до завершения матча. Химик сыгран, очень хорошие исполнители Джонс и Эдвин. Есть те, кто в команде не первый год, в том числе и тренер. Это все дает свой результат.

- Какие задачи у команды на остаток регулярного чемпионата?

- Я не доволен нашей защитой. К плей-офф его надо подтянуть.

Отражает ли турнирная таблица реальный уровень команд?

- Слабых соперников нет. Проходных матчей не будет, нас ждет жесткая борьба.