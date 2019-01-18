"Рано или поздно ты выиграешь Большой Шлем" - украинские звезды записали видео в поддержку Свитолиной
01:29, 18 января 2019Другое
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Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич, телеведущая Александра Лобода и другие пожелали Элине Свитолиной побед.
Элина Свитолина / instagram.com/elisvitolina/
Украинские звезды шоу-бизнеса и спорта, включая Мирона Маркевича, Александру Лободу, Александра Скичко и других поддержали Элину Свитолину, которая выступает на первом в сезоне турнире Большого Шлема - Australian Open в Мельбурне.
В третьем круге Свитолина встретится с китаянкой Чжан Шуай, тогда как другая украинка Даяна Ястремская сыграет с Сереной Уильямс, которая лишь раз проигрывала нашим теннисисткам.
Как сообщал УНИАН, Элина Свитолина после победы над Викторией Кужмовой во втором круге Australian Open рассказала о своих отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
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