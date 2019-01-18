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"Рано или поздно ты выиграешь Большой Шлем" - украинские звезды записали видео в поддержку Свитолиной

01:29, 18 января 2019
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Элина Свитолина / instagram.com/elisvitolina/

Украинские звезды шоу-бизнеса и спорта, включая Мирона Маркевича, Александру Лободу, Александра Скичко и других поддержали Элину Свитолину, которая выступает на первом в сезоне турнире Большого Шлема - Australian Open в Мельбурне.

В третьем круге Свитолина встретится с китаянкой Чжан Шуай, тогда как другая украинка Даяна Ястремская сыграет с Сереной Уильямс, которая лишь раз проигрывала нашим теннисисткам.

Как сообщал УНИАН, Элина Свитолина после победы над Викторией Кужмовой во втором круге Australian Open рассказала о своих отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

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Теги: #Элина Свитолина