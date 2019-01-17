Новая любовь Свитолиной: украинка встречается с французом Монфисом

Украинская теннисистка сделала признание во время Открытого чемпионата Австралии.

Лучшая теннисистка Украины и седьмая ракетка мира Элина Свитолина га послематчевой пресс-конференции после победы над Викторией Кужмовой (6:4, 6:1) рассказала о своих отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Об этом сообщает официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.

"Поддержка Гаэля Монфиса? Для меня было неожиданно, что меня спросили об этом прямо на корте, потому что я только что завершила поединок. Мы же тут обсуждаем теннис, поэтому это было немного странно. Конечно, он поддерживает меня, а я поддерживаю его.

И я, и он, каждый из нас понимает, через что проходит другой. Да, это прекрасно. Для вас это был сюрприз? Что ж, да, мы встречаемся", – отметила Элина на послематчевой пресс-конференции.

Как сообщал УНИАН, Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Французский теннисист Гаэль Монфис поддерживал ее на трибунах во время игры 2-го раунда против Виктории Кужмовой из Словакии.