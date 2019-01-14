Экс-первая ракетка мира Маррей попрощался с публикой, проиграв в первом круге Australian Open

Британец проиграл испанскому теннисисту Баутисте-Агуту и вскоре завершит карьеру теннисиста.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в первом круге турнира серии Большого Шлема Australian Open в Мельбурне.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В начале встречи Маррей проигрывал по сетам 0:2, после чего дважды забрал партии на тай-брейках, сравняв счет - 2:2. В решающем пятом сете британец заметно сбавил в игре из-за проблем с правым бедром, на котором он перенес операцию еще в прошлом году. Испытывая явную боль, британский теннисист смог взять только 2 гейма. Таким образом матч продолжался 4 часа 9 минут и закончился со счетом 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2 в пользу испанца.

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За несколько дней до начала Открытого чемпионата Австралии Энди Маррей заявил, что этот турнир станет одним из последних в его карьере. Британца уже давно сильно беспокоят боли в бедре. Маррей тепло пообщался с австралийской публикой, а ведущие теннисисты планеты Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Каролин Возняцки и другие записали ролик в поддержку экс-первой ракетки мира.

Как сообщал УНИАН, первый в 2019 году турнир Большого Шлема в Мельбурне будет проходить с 14-го по 27 января.