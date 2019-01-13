Мужская сборная Украины по биатлону не смогла финишировать в эстафете впервые за 5 лет

Мужская команда провалила гонку в Оберхофе.

Мужская сборная Украины не смогла финишировать в эстафетной гонке в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

На третьем этапе эстафетной гонки россиянин Дмитрий Малышко закрыл на круг украинца Руслана Ткаленко, после чего нашего спортсмена сняли с гонки.

Отметим, что подобного позорного выступления наша команда не знала с января 2014 года, сообщает sport.ua.

Победу одержали российские биатлонисты во главе со своим лидером Александром Логиновым. Они лидировали с первого этапа, допустив лишь 6 промахов на всех огневых рубежах и не заработав ни одного штрафного круга. Второе место заняли французы, допустившие 9 промахов. Третье место заняли австрийцы. Ранее победу в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе одержали и российские биатлонистки.

Всего до финиша дошли всего лишь 16 сборных из 27-ми.