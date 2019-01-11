Украинка Костюк проиграла в решающем матче квалификации Australian Open

Ни один представитель Украины ни попал в основную сетку из квалификации.

В Мельбурне завершились матча квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису, где в решающем третьем круге проиграла украинка Марта Костюк.

Наша спортсменка уступила Пауле Бадосе Хиберт из Испании со счетом 6:7, 3:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч длился 1 чес 28 минут.

В первой партии на корте шла равная борьба с переменным успехом. Но, в решающем 13-м гейме, удача повернулась в сторону испанки, которая про счете 6:6 выиграла два розыгрыша мяча подряд - 8:6. Возможно, этот эпизод психологически надломил украинку, так как во второй партии преимущество соперницы было уже куда более внушительным - 6:3 и Хиберт выходит в основную сетку соревнований.

Таким образом, никто из представителей Украины не смог квалифицироваться в основной турнир через квалификацию. Ранее, кроме Костюк, свои матчи проиграли Катарина Завацкая (в первом круге квалификации) и Ангелина Калинина (во втором). А единственный представитель Украины в мужском турнире Сергей Стаховский проиграл во втором круге квалификации. Таким образом, Украина не будет представлена в мужской сетке основного турнира впервые с 2008 года.

В основном турнире у женщин, благодаря высокому рейтингу, изначально были заявлены и выступят Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская.

Как сообщал УНИАН, первый теннисный турнир года из серии Большого шлема состоится в Мельбурне (Австралия) с 14 по 27 января.