Донбасс в первом матче года в УХЛ переиграл харьковское Динамо

Донетчане сократили отставание от второго места до 3 очков.

В матче 27-го тура чемпионата Украины по хоккею, который состоялся в Дружковке, "Донбасс" обыграл харьковское "Динамо".

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Донбасса", сообщает сайт УХЛ.

Донецкая команда выиграла первый и третий периоды, а наиболее результативным оказался второй период, в котором соперники забросили друг другу по две шайбы.

После этой победы "Донбасс" сократил отставание от второго места до 3 очков.

Донбасс — Динамо 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: 1:0 — Коренчук (Мазур) — 03:50, 1:1 — Пойманов (Колядинский, Поддубный) — 33:14, 2:1 — Кузьмик — 36:34, 2:2 — Кобиков (Поддубный) — 37:51, 3:2 — Пуголовкин — 38:15, 4:2 — Костиков (Григорьев) — 44:04, 5:2 — Лялька (Коренчук) — 46:03.

Вратари: Дьяченко – Мамедов.