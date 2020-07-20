Впервые в истории: вручение Золотого мяча-2020 не состоится
16:24, 20 июля 2020Футбол
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Пандемия коронавируса не позволит журналистам объективно выбрать лучшего из претендентов.
Золотой мяч вручается с 1956 года / фото fcbarcelonanoticias.com
Французское изданиe France Football приняло решение отменить вручение "Золотого мяча" по итогам 2020 года.
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Об этом сообщается в официальном заявлении журнала.
Некоторые европейские чемпионаты были завершены досрочно, а в других матчи проходят в сжатом графике.
В заявлении отмечается, что в нынешних обстоятельствах вручение награды нецелесообразно, так как футбольный мир переживает сложные времена.
Впервые с 1956 года, когда была основана награда, ее вручение не состоится.
Напомним, в прошлом году Месси стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".
Как сообщал УНИАН, главным фаворитом на "Золотой мяч"-2020 считался нападающий "Баварии".
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