Шведский форвард не собирается завершать карьеру.

Звездный нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с "Миланом".

Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

38-летний футболист подписал новое соглашение с "россонери" до 30 июня 2021 года.

В последнее время вокруг фигуры Златана хватало неопределенности - он мог завершить карьеру или перейти в другой клуб.

Ветеран вернулся в "Милан" 2 января, подписав контракт на полгода. За это время форвард провел 18 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Златан Ибрагимович: главные достижения

Предыдущим клубом шведа был "Лос-Анджелес Гэлакси" - в США футболист выступал с 2018 года. Также Ибрагимович уже защищал цвета "Милана" с 2010-го по 2012-й годы.

На счету бомбардира также есть опыт выступлений за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Барселону", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед". В Париже футболист стал легендой клуба.

В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола, завершив международную карьеру в 2016-м.

Златану не удалось выиграть Лигу чемпионов, но он стал чемпионом национальных чемпионатов Нидерландов, Италии, Испании и Франции. Многократно его признавали футболистом года в Швеции, Италии и Франции.

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Перевод: Данил Слесь