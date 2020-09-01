Ибрагимович играет за Милан с января / фото REUTERS
Звездный нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с "Миланом".
Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.
38-летний футболист подписал новое соглашение с "россонери" до 30 июня 2021 года.
В последнее время вокруг фигуры Златана хватало неопределенности - он мог завершить карьеру или перейти в другой клуб.
Ветеран вернулся в "Милан" 2 января, подписав контракт на полгода. За это время форвард провел 18 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
фото twitter.com/acmilan
Златан Ибрагимович: главные достижения
- Предыдущим клубом шведа был "Лос-Анджелес Гэлакси" - в США футболист выступал с 2018 года. Также Ибрагимович уже защищал цвета "Милана" с 2010-го по 2012-й годы.
- На счету бомбардира также есть опыт выступлений за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Барселону", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед". В Париже футболист стал легендой клуба.
- В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола, завершив международную карьеру в 2016-м.
- Златану не удалось выиграть Лигу чемпионов, но он стал чемпионом национальных чемпионатов Нидерландов, Италии, Испании и Франции. Многократно его признавали футболистом года в Швеции, Италии и Франции.
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